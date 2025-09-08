Il Team Principal e i due piloti della Ferrari commentano l’ultimo GP di Formula 1 a Monza, dove la Rossa ha ottenuto il 4° e 6° posto.

Nonostante le premesse e un venerdì di alto livello con il primo e secondo posto nelle prime prove libere, era difficile aspettarsi miracoli. In tutta la stagione la Ferrari si è sempre dimostrata inferiore di molto rispetto a entrambe le McLaren e molte volte anche alla Red Bull di Max Verstappen.

Più in lotta, invece, contro le Mercedes di George Russell e Kimi Antonelli, che nella gara di ieri hanno concluso 5° col britannico e 9° con l’italiano. Nonostante la brutta annata, Vasseur e Hamilton guardano positivo, mentre Leclerc non nasconde l’amarezza.

Formula 1, le parole di Vasseur, Leclerc e Hamilton dopo il GP di Monza

Tra conferenze stampa e interviste post gara a Sky, tutti e tre i ferraristi hanno commentato il GP di Monza, che ha visto vincere Max Verstappen, davanti a Lando Norris e Oscar Piastri.

VASSEUR

Tra i più positivi verso il futuro c’è il Team Principal Vasseur, che vede già dalla prossima gara a Baku la possibilità di fare meglio: “Penso che abbiamo un paio di piste in cui dovremmo essere in buona forma, a partire dalla prossima. L’obiettivo è quello di finire in seconda posizione nel Mondiale Costruttori che ci stiamo giocando con Red Bull e Mercedes, mentre McLaren è su un altro pianeta”.

HAMILTON

Felice anche Lewis Hamilton, che ha rimontato dal 10° al 6° posto: “Sono molto contento della gara e molto contento dei progressi che stiamo facendo. Credo che siamo reduci da un weekend molto positivo in termini di prestazione complessiva. Se non fosse stato per quella penalità, penso che oggi avrei potuto fare molto di più. 2026? Credo che la monoposto dell’anno prossimo mi permetterà di contribuire di più“.

LECLERC

Infine, Leclerc non nasconde l’amarezza: “Vincere un GP nel 2025? Non avevo molta fiducia prima di oggi e non ce l’ho adesso, quindi direi che questo GP non abbia spostato molto. Non eravamo abbastanza veloci per il podio, non credo fosse raggiungibile e penso che abbiamo fatto il massimo. Baku? Tutto sarà possibile, ma ci manca ancora molto rispetto a Red Bull o McLaren”.