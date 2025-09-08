Carlos Alcaraz è di nuovo il numero 1 del mondo del ranking ATP, dopo aver sconfitto nella finale dello US Open Jannik Sinner.

Dopo 65 settimane consecutive alla guida del ranking mondiale, Jannik Sinner è costretto a cedere il primato al rivale Carlos Alcaraz. L’altoatesino ha provato in tutti i modi ad arginare le qualità dell’avversario, ma è servito a poco contro uno spagnolo che in questo torneo sembrava a dir poco imbattibile.

Solo nel secondo set Jannik Sinner è riuscito a imporsi e ‘illudere’ di poter lottare per tutta la partita. Il terzo set ha visto però poi un dominio dello spagnolo, con l’ultimo parziale in cui l’ex n°1 del mondo ha provato ad allungare, annullando anche due Championship Point. Al terzo, però, l’ace dell’iberico significa vittoria, US Opena vinto (6° Slam in carriera) e n°1 del mondo acquisito.

Il nuovo ranking mondiale, Alcaraz supera Sinner e torna in testa: la top 10

Sono già 15 i match giocati tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, due veri e propri fenomeni del tennis odierno. Nessuno sembra poterli fermare, e ciò, se non bastassero le qualità in campo, lo si evince dai risultati dei maggiori tornei ATP. Negli slam, quest’anno, almeno uno dei due è sempre stato presente, con addirittura Roland Garros, Wimbledon e ieri US Open, che hanno visto la medesima finale.

La sensazione è che nulla sia concluso. Gli Slam per quest’anno tennistico sono conclusi, ma restano tanti tornei importanti da giocare come i Masters 1000 di Shangai e Parigi, oltre le celebri ATP Finals di Torino. In questi tornei rivedremo sicuramente le due stelle del firmamento tennistico di questi ultimi tempi, che proveranno a regalarsi altri tornei e regalarci altre emozioni.

Da non dimenticare però, gli altri migliori giocatori del mondo. Seppur in difficoltà, Alexander Zverev resta sul podio del ranking mondiale, seguito da uno stoico Novak Djokovic. Le buone prestazioni degli ultimi tempi di Fritz, Shelton, Draper e De Minaur gli hanno regalato la top 10. Top 10 che comprende anche un altro italiano, Lorenzo Musetti, che ha ottenuto il suo best ranking al 9° posto. Chiude Karen Khacanov.

RANKING ATP 2025 (aggiornato a lunedì 8 settembre)