F1, Helmut Marko: “Ferrari motore potenziato? Non è vero. La nostra rivale è la Mercedes”

“Considerando le infrastrutture a disposizione e la qualità dei piloti, è chiaro che la nostra rivale sia la Mercedes, hanno dimostrato di essere bravi. Per fortuna Russell e Hamilton si toglieranno punti a vicenda”. Lo ha detto il super consulente della Red Bull, Helmut Marko, parlando dei rapporti di forza in vista del prossimo Mondiale di F1, sminuendo invece la Ferrari: “Sembra che a Maranello abbiano risolto i problemi di affidabilità della Power Unit, così la macchina avrà più potenza. Ma i numeri che circolano in merito al guadagno Ferrari non possono essere veri”.