Empoli, Destro: “Sono al top della condizione, c’è legame con la piazza”

Mattia Destro ha parlato in conferenza stampa del suo ritorno all’Empoli, dopo l’esperienza dello scorso anno: “Ho cercato di arrivare al top della condizione, mi trovo bene in tutti i moduli provati da Zanetti. Ho deciso di tornare dopo che la stagione scorsa mi ero trovato molto bene. Sono molto legato a questa piazza. Dobbiamo dare tutto per iniziare a essere più pericolosi in fase offensiva. La sosta ci è servita a fare gruppo”.