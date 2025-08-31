Piove sul bagnato in casa Ferrari. Dopo il doppio ritiro di Zandvoort, arriva anche una penalità per Lewis Hamilton in vista di Monza.

La Ferrari ha deluso tanto, tantissimo, anche in quest’annata. In una stagione che presupponeva un miglioramento, come annunciato anche da Vasseur nel pre-stagione, alla fine non si è riusciti a fare meglio delle prestazioni sottotono degli altri anni.

Anche in questo weekend, per diverse ragioni, si è finiti ad avere un ritmo ben lontano dai primi posti e, ancor peggio, non si è riusciti nemmeno a portare la macchina al traguardo. Se per Leclerc le colpe vanno ricondotte a Kimi Antonelli, per Hamilton invece le cose cambiano.

Profondo rosso Hamilton: male a Zandvoort e penalità per Monza

Nella gara odierna, il 7 volte campione del mondo ha concluso anzitempo la propria gara, sbagliando nella celebre curva rialzata del GP di Zandvoort. Il britannico ha sbagliato traiettoria, finendo dritto al muro del finale di curva, concludendo nella prima metà la propria gara.

Oltre aver rovinato la gara odierna, per il britannico è compromessa anche la gara di Monza. Infatti, Lewis Hamilton è stato penalizzato di cinque posti sulla griglia di partenza del Gran Premio d’Italia.

Il motivo, naturalmente, non è riconducibile all’errore in gara a Zandvoort, ma è dovuto a un problema prima della gara. Secondo i commissari, infatti, il britannico ha “infranto il regime di bandiera gialla nel giro di ricognizione prima dello schieramento in griglia pre partenza”.

L’esperienza di Lewis Hamilton in Ferrari prosegue nel peggiore dei modi, influenzando negativamente anche la sua prima Monza in rosso.