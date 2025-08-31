La Juventus soffre fino alla fine, ma espugna il Ferraris e batte il Genoa di misura: decisivo il gol di Vlahovic.

Non una partita semplice per la Juventus, che si ritrova davanti un Genoa pronto a metterle del filo da torcere. Nonostante un primo tempo dall’andamento spezzettato, però, i bianconeri riescono a sbloccare il risultato nella seconda metà di gara. A segno, come di consueto si potrebbe ormai dire, Dusan Vlahovic, che entra dalla panchina e cambia le sorti del match.

Tutto si decide al minuto 73 quando il serbo riesce a concretizzare il calcio Il serbo sembrerebbe aver trovato se stesso, e sembra rinato rispetto alle altre stagioni in bianconero. Il suo futuro nella Vecchia Signora, potrebbe anche cambiare, dopo questo inizio di grandissimo livello.

Serie A, la Juventus fa due su due nel segno di Dusan Vlahovic

La sfida tra Genoa e Juventus è stata di altissimo livello, sia tecnico sia di agonismo. Nei primi 45′ i ragazzi di Vieira hanno impensierito non poco le manovre bianconere, interrompendole tutte sul nascere grazie a un pressing asfissiante.

Nel secondo tempo, invece, i rossoblù sono leggermente calati, con la Juventus che ha sfruttato a proprio vantaggio questa situazione. Prima Jonathan David, che poi però ha finalizzato malissimo il pallone dinanzi alla porta sguarnita, e poi Dusan Vlahovic, che di testa ha insaccato.

A seguire arriva la gestione degli ospiti, con il Genoa che tenta in tutti i modi di riportare la sfida in parità. Allo scadere la più grande occasione dei padroni di casa: corner e cross in mezzo, con Masini che colpisce di testa e prende la traversa, con Di Gregorio che ha solo potuto guardare il pallone.

Grande brivido ma poi il triplice fischio: la Juventus vince e raggiunge la testa della classifica temporaneamente assieme a Roma, Napoli e la sorpresa Cremonese, in attesa delle altre partite.