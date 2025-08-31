Succede l’imprevedibile a San Siro: dopo essere andato in vantaggio, l’Inter si fa rimontare dall’Udinese e perde la prima partita in Serie A.

Risultato inaspettato quello maturato in una delle due partite serali della domenica della seconda giornata di Serie A. Se la Lazio ha nettamente battuto in casa l’Hellas Verona, l’Inter è stata a sorpresa battuta dall’Udinese.

Dopo esser andata in vantaggio con Dumfries, i nerazzurri sono caduti sotto i colpi di Keinan Davis e Arthur Atta. Cade l’Inter, che resta dunque a 3 punti, superata anche dall’Udinese, che sale a quota 4 punti.

Inter-Udinese, gol e poi rimonta: così i nerazzurri perdono a San Siro

Sembrava un’altra serata di festa quella di San Siro. Nell’esordio in campionato i nerazzurri avevano addirittura vinto 5-0, dimostrando grande qualità e grande voglia di ricominciare a vincere sin da subito.

In questa sfida, però, qualcosa non è andato per il verso giusto. Dopo il gol del vantaggio di Denzel Dumfries, l’Udinese è riuscita a macinare gioco e occasioni, pareggiando prima grazie a un rigore – causato proprio da Dumfries -, e poi ribaltandola con un gran gol di Atta.

Nel secondo tempo i padroni di casa hanno tentato il tutto per tutto, inserendo Pio Esposito e Bonny pur tenendo in partita sia Lautaro sia Thuram. Un attacco a 4 punte, che però non ha evitato la sconfitta. Arriva dunque la prima sconfitta per Chivu, con la sosta internazionale che servirà per capire cosa non è andato.