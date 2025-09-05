Grande gioia per l’Italia che trionfa anche contro Cipro e conquista la quarta vittoria nel girone C di Eurobasket 2025: i dettagli.

L’Italia maschile di basket ha chiuso in bellezza a Limassol: gli azzurri hanno infatti battuto i padroni di casa di Cipro proprio nell’ultimo match della fase a gironi di Eurobasket 2025 e hanno così conquistato la quarta vittoria consecutiva.

Italia – Cipro è perciò terminata 89-54 (24-6, 40-19, 67-43). La prossima sarà quella di partire alla volta di Riga dove si disputerà la fase finale dei Campionati europei. Qui gli azzurri se la vedranno con la terza classificata del gruppo D, ovvero la Slovenia.

Eurobasket 2025: l’Italia trionfa contro Cipro e si prepara alla fase cruciale di Riga

L’Italbasket è riuscita così a mettere a conquistare la fase successiva. Gli azzurri avevano già la certezza della qualificazione agli ottavi, motivo questo per il quale è partito il quintetto classico ma poi hanno trovato spazio anche chi ha avuto nelle altre gare meno minuti di gioco.

È rimasto invece a riposo Saliou Niang: il giocatore era uscito per infortunio contro la Spagna. Gli esami svolti alla caviglia destra non hanno evidenziato lesioni, ma per precauzione la rivelazione di questi ultimi match non è stata forzata ed è rimasta a riposo. La speranza è che possa rientrare al 100% contro la Lettonia.