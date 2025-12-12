Dopo il trionfo in gara 1, Simone Deromedis chiude secondo nella seconda prova stagionale di Coppa del Mondo: il trentino resta leader della generale. Bene anche Galli tra le donne.

La stagione di Coppa del Mondo di SkiCross si apre nel segno della continuità per Simone Deromedis, ancora protagonista sulla pista di Val Thorens. Nella seconda gara del weekend inaugurale, il venticinquenne trentino chiude al secondo posto, alle spalle del canadese Kevin Drury, confermandosi ai vertici del massimo circuito internazionale.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

All’indomani del sesto successo in carriera conquistato in gara 1, Deromedis sale per la diciottesima volta sul podio di Coppa del Mondo e riesce a difendere il pettorale di leader della classifica generale. In finale l’azzurro gestisce con lucidità la fase iniziale nel traffico, ma Drury trova un varco decisivo e costruisce l’azione vincente. Nel tratto conclusivo Deromedis resiste al ritorno dell’austriaco Tristan Takats, blindando la piazza d’onore, mentre il giapponese Ryo Sugai chiude quarto.

Buona prova anche per Federico Tomasoni, che termina ottavo dopo l’uscita nella small final, vinta dal canadese Reece Howden davanti allo svedese David Mobärg. Il lombardo dell’Esercito aveva cercato spazio in semifinale contro Deromedis, Takats e lo stesso Howden, trovando però accesso solo alla finale per la quinta posizione.

Dopo lo storico secondo posto di gara 1, Edoardo Zorzi torna a mettersi in evidenza anche nella seconda prova francese, ma il suo cammino si ferma nei quarti di finale, in una batteria che lo vede impegnato insieme a Deromedis e Tomasoni. Eliminazione in batteria invece per Davide Cazzaniga e Dominik Zuech.

In campo femminile, Jole Galli conquista l’accesso alla big final grazie a un percorso solido nei quarti e in semifinale, riscattando la precoce eliminazione della prima gara. La livignasca perde però qualche metro in partenza e resta coinvolta nella lotta per il podio. A imporsi ancora una volta è la svedese Sandra Näslund, che firma la seconda vittoria consecutiva a Val Thorens davanti alla francese Marielle Berger Sabbatel e alla svizzera Fanny Smith. In precedenza l’elvetica Saskja Lack aveva dominato la finale per il quinto posto.

Il circuito non si ferma: lunedì gli atleti torneranno subito in pista ad Arosa, in Svizzera, per le qualificazioni in vista della gara notturna di martedì 16 dicembre. Il direttore tecnico Bartolomeo Pala ha confermato lo stesso gruppo visto a Val Thorens: Simone Deromedis, Edoardo Zorzi, Federico Tomasoni, Yanick Gunsch, Dominik Zuech, Davide Cazzaniga, Jole Galli e Andrea Chesi.