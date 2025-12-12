Sarà presentata il prossimo 16 dicembre l’edizione 2026 della Corsa di Miguel, l’evento che celebra il maratoneta poeta argentino Miguel Sanchez, scomparso durante la dittatura. La grande novità di questa edizione è “Generazione Miguel”, una nuova gara-festa sui 5 chilometri che si affianca alla 10 competitiva e non competitiva, e alla 3 km della Strantirazzismo dedicata a scuole e famiglie.

Torna la Corsa di Miguel

Questa iniziativa mira a coinvolgere tutti, ma soprattutto la fascia di età più lontana dal podismo italiano – a differenza dell’estero, dove i giovani stanno crescendo in questa pratica sportiva. La gara partirà da Ponte Milvio e arriverà allo Stadio Olimpico il 18 gennaio: alla presentazione in programma il 16 dicembre, parteciperanno Antonella Bellutti (due volte olimpionica) e Alessandro Onorato, assessore a Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi di Roma Capitale.

Nel 2026 ricorre il cinquantenario del colpo di stato in Argentina (1976-1983), che causò la tragica scomparsa di trentamila persone, quasi tutte giovani, attraverso il sistema dei desaparecidos. Un’intera generazione fu colpita e Miguel Sanchez fu una delle vittime. La corsa non è solo un omaggio al passato oscuro, ma un modo per riviverlo attraverso ciò che lui amava: conoscersi correndo.

Come ogni anno, il 18 gennaio si uniranno campioni, amatori, scuole e atleti paralimpici. A guidare il gruppo ci sarà la “joelette“, la carrozzina speciale che permette a persone senza autonomia motoria di partecipare spinte da amici e compagni.