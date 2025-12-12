Prestazione impeccabile dell’azzurro nella sprint austriaca: zero errori al tiro, grande ritmo sugli sci e successo davanti a Perrot e Horn. Ora è terzo in Coppa del Mondo.

Un Tommaso Giacomel in versione dominante apre nel migliore dei modi il weekend di Coppa del Mondo di biathlon a Hochfilzen. Nella sprint maschile l’azzurro firma una prestazione di altissimo livello, centrando la seconda vittoria in carriera, a meno di un anno dal successo nella mass start di Ruhpolding della scorsa stagione.

Il 25enne finanziere italiano è rimasto stabilmente nelle posizioni di vertice fin dai primi intermedi, per poi piazzare l’allungo decisivo nel finale, dove ha fatto la differenza su tutti gli avversari. Fondamentale la prova al poligono: zero errori sia a terra che in piedi, a cui ha abbinato una sciata estremamente efficace.

Giacomel ha chiuso la gara con il tempo di 23’04″5, precedendo di 4 secondi il francese Éric Perrot e di 6 secondi il tedesco Philipp Horn. Tutti e tre hanno concluso senza penalità, dando vita a una sfida serrata risolta proprio dall’azzurro negli ultimi metri.

Tra gli altri italiani, Lukas Hofer ha terminato in 28ª posizione con due errori al tiro e un ritardo di 1’30″3. Patrick Braunhofer ha chiuso 45° con un errore e 1’55″8 di distacco. Più indietro Didier Bionaz, Elia Zeni e Christoph Pircher, tutti oltre la cinquantesima posizione. In totale sono comunque cinque gli azzurri qualificati per la pursuit.

Grazie a questo successo, Giacomel compie un importante salto anche nella classifica generale di Coppa del Mondo, salendo al terzo posto con 223 punti. Davanti a lui restano il norvegese Johan-Olav Botn, leader con 300 punti, e lo svedese Sebastian Samuelsson, secondo a quota 224.

Il programma di Hochfilzen prosegue sabato con la pursuit, in partenza alle ore 12, appuntamento chiave per confermare l’ottimo stato di forma dell’azzurro.