Formula 1, Gran Premio Olanda: sostituzione della PU e del cambio per Leclerc, niente penalità

La Ferrari ha sostituito la Power Unit di Charles Leclerc in vista del Gran Premio d’Olanda. Secondo Sky Italia, la Ferrari avrebbe montato sulla monoposto numero 16 la Power Unit vecchia, dopo alcuni dati preoccupanti raccolti nella terza sessione di prove libere. Inoltre, è stato sostituito anche il cambio del monegasco, ultimo dei quattro disponibili, in modo da arrivare al Gran Premio d’Italia della prossima settimana con tutta la sicurezza possibile. Non ci sarà penalità per il pilota del cavallino, che quindi non dovrà preoccuparsi di un’eventuale rimonta.