L’Arabia non si accontenta solo dei giocatori: la Saudi Pro League vuole compare anche i migliori arbitri

L’Arabia vuole diventare il miglior campionato del mondo. Non ci sono dubbi su questa volontà del mondo saudita. Per fare ciò non bastano gli acquisti faraonici di cui si è parlato per questa intera sessione di mercato, ma c’è bisogno anche di altro: l’ultima idea sarebbe quella di comprare anche i migliori arbitri.

In questo momento sarebbe solo un’idea quella di chi sta in alto della Saudi Pro League: sarebbero stati comunque avviati i contatti con alcuni arbitri, Iván Barton, il messicano César Ramos Palazuelos e l’arbitro Mario Escobar, che avrebbero dato tutti la loro disponibilità di massima. I direttori di gara sopra menzionati sono facenti parte della Concacaf (Central America and Caribbean Association Football). Al momento l’Europa e i direttori di gara sarebbero “al sicuro”.