Spagna, Luis Rubiales sospeso dalla Fifa dopo il bacio a Jennifer Hermoso

Non si placano le polemiche intorno a Luis Rubiales, che è stato sospeso dal suo ruolo di presidente della Federcalcio spagnola. Una decisione arrivata in modo multilaterale, in primo luogo dalla Commissione Disciplinare della Fifa ma anche all’interno degli organi spagnoli con l’intervento del Consiglio Superiore dello Sport su sollecitazione del Governo di Madrid. Sotto i riflettori c’è ovviamente il bacio dato da Rubiales a Jennifer Hermoso a margine dei festeggiamenti per la vittoria dei Mondiali femminili da parte della Spagna. Un successo storico che però è stato celebrato da Rubiales in modo non appropriato. Secondo il Consiglio Superiore dello Sport il comportamento dell’ormai ex presidente federale rappresenta un “abuso di autorità e atti pubblici lesivi della dignita’ e del decoro dello sport”.

Per la Commissione Disciplinare Fifa è partito un provvedimento della durata di almeno 90 giorni, con ulteriori sviluppi al termine del procedimento disciplinare aperto in queste ore. Il massimo organo del calcio mondiale, attraverso una nota, ha anche diffidato sia Rubiales che il resto dei vertici federale dal mettersi in contatto con Jennifer Hermoso e il suo entourage ai fini di preservare i diritti della calciatrice.