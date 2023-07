Formula 1 2024: uscito il calendario, Bahrain e Jeddah di sabato per il ramadan

E’ uscito il calendario della prossima stagione di Formula 1. Tante novità nel 2024 con i primi due Gran Premi che si correranno di sabato per via del ramadan. Saranno il GP del Bahrain e quello dell’Arabia Saudita, a Jeddah, che si disputeranno rispettivamente nel weekend tra il 29 e il 2 marzo, primo GP della stagione, e il 7 e il 9 marzo. Nei cambiamenti anche il Gran Premio del Giappone a Suzuka, che sarà il quarto appuntamento del Mondiale nel weekend dal 5 al 7 aprile invece del 22-24 settembre di quest’anno e delle altre stagione. Slitta a settembre il Gran Premio d’Azerbaijan, che andrà in scena nel weekend del 13-15 settembre mentre quest’anno si è corso il 30 aprile. Ritorna il Gran Premio di Shangai, in Cina, dopo le edizioni 2020, 2021, 2022 e 2023 saltate a causa del covid e di problemi organizzativi. Si correrà nel weekend del 19-21 aprile. Confermato il GP di Monaco nel canonico 26 maggio e anche i due Gran Premi d’Italia, a Imola il 19 maggio e a Monza il primo settembre. Gli Usa restano il paese con più Gran Premi con ben tre gare tra Miami, 3-5 maggio, Austin, 18-20 ottobre, e Las Vegas, 21-23 novembre. La stagione si chiuderà come sempre ad Abu Dhabi l’8 dicembre. Qui di seguito il calendario completo del Mondiale 2024.

BAHRAIN, 29 febbraio-2 marzo

ARABIA SAUDITA, 7-9 marzo

AUSTRALIA, 22-24 marzo

GIAPPONE, 5-7 aprile

CINA, 19-21 aprile

MIAMI, 3-5 maggio

IMOLA, 17-19 maggio

MONACO, 24-26 maggio

CANADA, 7-9 giugno

SPAGNA, 21-23 giugno

AUSTRIA, 28-30 giugno

SILVERSTONE, 5-7 luglio

UNGHERIA, 19-21 luglii

BELGIO, 26-28 luglio

OLANDA, 23-25 agosto

MONZA, 30 agosto-1 settembre

AZERBAIJAN, 13-15 settembre

SINGAPORE, 20-22 settembre

AUSTIN, 18-20 ottobre

MESSICO, 25-27 ottobre

BRASILE, 1-3 novembre

LAS VEGAS, 21-23 novembre

QATAR, 29 novembre-1 dicembre

ABU DHABI, 6-8 dicembre