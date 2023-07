Anticipi e posticipi Serie A 2023/2024: ecco quando si sapranno i giorni e gli orari di gara

La Lega Serie A ha reso noto quando verranno comunicati gli anticipi e posticipi del campionato 2023/2024, vale a dire le date in cui verrà decisa la programmazione di un gruppo di giornate, in considerazione della partecipazione delle società di serie A alle Coppe europee ed alla Coppa Italia. Come lo scorso anno, dunque, è stato reso noto il cronoprogramma in cui verranno comunicati i palinsesti.

GIORNATE DA 1 A 4: 7 luglio 2023

GIORNATE DA 5 A 19: 6 settembre 2023

GIORNATE DA 20 A 29: 20 dicembre 2023

GIORNATA 30: 6 febbraio 2024

GIORNATE DA 31 A 33: 19 marzo 2024

GIORNATE DA 34 A 37: 19 aprile 2024

GIORNATA 38: 20 maggio 2024