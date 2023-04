Ferrari, Vasseur: “Penalità troppo leggera per la Red Bull”

Il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, ritiene che la sanzione inflitta alla Red Bull per la violazione del limite di spesa sia stata “troppo leggera”. I leader del campionato sono stati multati di 7 milioni di dollari e hanno perso il 10% del loro tempo in galleria del vento dopo essere stati ritenuti colpevoli di aver violato il tetto dei costi nel 2021, la stagione inaugurale della Formula 1 con i nuovi regolamenti. Avendo già il minor tempo nella galleria del vento per essere stati incoronati campioni nel 2022, lo sviluppo aerodinamico della Red Bull nel corso della stagione potrebbe essere ostacolato, aprendo potenzialmente la porta ai suoi rivali. Tuttavia, Vasseur non la vede in questo modo e crede che la Red Bull abbia già un vantaggio abbastanza significativo, rendendo la punizione “marginale” ai suoi occhi. “La penalità per me è stata molto bassa”, ha detto Vasseur in una recente media call con i media come riportato da Espn. “Se consideri che fondamentalmente miglioreremo un po’ meno di un secondo nel corso della stagione in termini di aerodinamicità, ottieni una penalità del 10% di questo è un decimo e poiché non è una progressione lineare probabilmente è inferiore. Ti è permesso spendere questi soldi da qualche altra parte, quindi per me significa che la sanzione è marginale. Non voglio dire che non abbiano fatto un buon lavoro perché penso onestamente che abbiano fatto un ottimo lavoro sulla macchina. Non sto cercando assolutamente una scusa. Non è questo. Ma se mi chiedi se la pena è troppo leggera, io dico di sì”.