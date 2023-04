Si complica la gara Chelsea in casa del Real Madrid nella gara valevole per l’andata dei quarti di finale di Champions League 2022/2023. Gli inglesi, sotto di un gol, sono ora sotto di un uomo. Al minuto 59′ infatti è stato espulso Ben Chilwell, per fallo da ultimo uomo, fuori area di rigore. Corretto il provvedimento disciplinare.