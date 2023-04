MOVIOLA – Milan-Napoli, Anguissa espulso: doppio giallo in pochi minuti

Episodio da moviola in Milan-Napoli con il cartellino rosso sventolato all’indirizzo di Zambo Anguissa. L’arbitro rumeno Kovacs decide di estrarre il secondo cartellino giallo all’indirizzo del centrocampista azzurro che ha fatto per due volte in pochi minuti un fallo tattico, molto ingenui entrambi, all’indirizzo di Theo Hernandez. Inflessibile il fischietto scelto per il match del Meazza, qualche protesta ma alla fine i partenopei si arrendono alla decisione arbitrale.