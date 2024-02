Ferrari, per i bookie è già Hamilton-mania: i betting analyst di Snai fissano a 3,50 il titolo costruttori nel 2025

L’effetto Hamilton travolge la Ferrari. Le voci di quello che sarebbe un clamoroso matrimonio hanno scosso il mondo della Formula 1, rilanciando le ambizioni mondiali del Cavallino: i betting analyst di Snai fissano a 3,50 il titolo costruttori nel 2025. Quote da ritorno alla vittoria anche per Sir Lewis, proposto a 5,50, alla pari del gioiellino Charles Leclerc, da poco blindato dalla Ferrari con un nuovo contratto pluriennale. Quote che rispecchiano l’entusiasmo che già si respira a Maranello, a poche settimane dal via ufficiale della nuova stagione, in cui Leclerc si propone tra i pretendenti al titolo a quota 15.