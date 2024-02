Golf, Superlega araba: si parte da domani in Messico, ci sono Rahm, Hatton e Meronk

Sta per iniziare la terza stagione della Superlega araba di golf. Da domani fino al 4 febbraio si vola in Messico, a Playa de Carmen, con il LIV Golf Mayakona. Debutti per i tanto discussi Jon Rahm, numero 3 del ranking, Tyrell Hatton e Adrian Meronk. Ci saranno sia le gare individuali, sia quelle a squadre. I montepremi saranno rispettivamente di 4 milioni e 3 milioni di dollari per il vincitore e per la squadra che trionferà in Centro America.