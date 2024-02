Lecce-Fiorentina, Italiano: “Serve continuità di risultati. Belotti ha entusiasmo”

Vincere domani contro il Lecce “sarebbe importante. Per raggiungere gli obiettivi che hai devi avere continuità di risultati, di prestazioni e sempre la massima attenzione. Nel girone di ritorno vogliamo cercare di rimanere in queste posizioni di classifica, contrastare le squadre che stazionano nei primi posti, lo dobbiamo fare lavorando bene, forte e preparando al meglio le partite”. Lo ha detto il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano alla vigilia del match al Via del Mare contro il Lecce. “La squadra sta bene, secondo me abbiamo fatto un buon lavoro, cercando di preparare questa partita molto complicata, tosta, difficile perché questo Lecce, soprattutto in casa, con la spinta del pubblico, va forte. Serviranno la massima attenzione e cura dei dettagli – ha aggiunto l’allenatore viola -. Dobbiamo cercare di fare una grande partita per riuscire a muovere una classifica che ci ha visto fare un punto nelle ultime tre gare”.

Poi ancora: “Dobbiamo cominciare a correre anche noi perché alla fine contano i risultati e le vittorie. Devi sì fare le prestazioni ma anche cercare di ottenere il massimo”. La sconfitta contro l’Inter brucia ancora, ma offre spunti di crescita: “Abbiamo fatto un’ottima gara sotto tutti i punti di vista, a livello fisico e tecnico siamo riusciti a contrastare bene e a proporre con continuità situazioni di pericolo. Non siamo stati bravi a sfruttare certe occasioni, abbiamo avuto anche l’occasione per fare gol su calcio di rigore però la prestazione mi è piaciuta. Chiaro che dobbiamo migliorare soprattutto là davanti nel momento in cui proponiamo delle situazioni. Dispiace perché alla fine hai messo in difficoltà una corazzata come l’Inter, una grande squadra. La prestazione rimane e secondo me dobbiamo continuare su questa base cercando di migliorare tutti i dettagli”. Infine parlando dell’ultimo arrivato in casa viola, l’attaccante Andrea Belotti, Italiano ha concluso: “Il ragazzo è molto carico, è davvero felice di essere arrivato qui con noi. Sono convinto che ci darà una grossa mano, ha qualità e caratteristiche che ci servono. Ha mostrato entusiasmo, è un professionista serio, abituato a lavorare, sono contento del suo arrivo”.