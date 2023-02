Neapolis Marathon 2023: aperte le iscrizioni per la maratona di Napoli

Sono state aperte le iscrizioni per la Napolis Marathon 2023, in programma il primo ottobre 2023. In caso di iscrizione entro il prossimo 31 marzo, la quota per partecipare sarà ridotta a 42 euro per 42 chilometri per i primi 200 iscritti, mentre per i primi 200 della half-marathon la quota sarà di 21 euro per 21 chilometri. Attivata poi una promozione per San Valentino: dal 14 febbraio a domenica 19 saranno disponibili cento pettorali per la maratona e altri cento per la mezza per le coppie: la quota di iscrizione è di 75 euro per la doppia maratona e 35 euro per la doppia mezza.