La dichiarazione che arriva da un team rivale è clamorosa e riguarda direttamente la Ferrari. Ecco le parole.

La Formula 1 sta per ritornare. Al termine della pausa estiva, le vetture torneranno a girare in questo weekend, quando già da venerdì 29 agosto ci saranno le prime prove libere del GP di Olanda (Zandvoort). A dominare il campionato è la McLaren, con Piastri e Norris che lotteranno, con ogni probabilità, fino alla fine per il primato.

Dietro di loro il vuoto, con un’alternanza tra Mercedes e Verstappen a cercare di mettere i bastoni tra le ruote alle Papaya. Chi invece è in una crisi senza fine è la Ferrari, incapace di rialzarsi dopo stagioni deludenti e con quest’annata, che ha disatteso nuovamente le aspettative.

A sorpresa arrivano però delle dichiarazioni clamorose da un team rivale, che spiazzano tutti.

F1, parla Andrea Stella: “La Ferrari lotterà per la vittoria nel finale di stagione”

La Ferrari continua a faticare. Nell’ultimo weekend, in Ungheria, la Rossa ha concluso al 4° posto con Leclerc e addirittura al 12° con Hamilton, quest’ultimo decisamente più in difficoltà.

Strano, dunque, pensare a un ribaltamento delle prestazioni, quando giunti a metà stagione, la classifica dice 5° (Leclerc) e 6° posto (Hamilton) nel campionato piloti, a rispettivamente -133 e -175 punti dalla vetta. Il campionato costruttori invece sorride, col 2° posto dietro solo al fulmine McLaren.

A sostenere invece una ripresa del team di Maranello è il Team Principal della vettura dominante, la McLaren. Andrea Stella, in un’intervista ai microfoni ufficiali della Formula 1, ha parlato della seconda parte di stagione, dove crede a una ripresa della Ferrari: “Penso che la Ferrari sarà una contendente alla vittoria per il resto della stagione. Certamente ogni volta dovremo tenere conto che, sia in qualifica che in gara, dovremo vedercela con loro”.

Nonostante i risultati sottotono, il Team Principal del team britannico vede la Ferrari in ripresa già da tempo: “Sono stati competitivi sull’asciutto a Silverstone, sono stati competitivi in ;;Belgio. In qualche modo, questo non si è però concretizzato appieno”.