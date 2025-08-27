Al Grimaldi Forum di Montecarlo si definisce la fase campionato della nuova Champions League: otto gare per ogni club, niente derby italiani e calendario già stabilito fino alla finale di Budapest del 30 maggio 2026

Giovedì 28 agosto, alle ore 18:00, il Grimaldi Forum di Montecarlo ospiterà il sorteggio della Champions League 2025-26. Anche quest’anno si giocherà con il nuovo format: un maxi girone da 36 squadre, divise in quattro fasce, che disputeranno otto partite (due contro avversarie di ogni fascia, con l’obbligo di una in casa e una in trasferta).

Non sono ammessi derby tra squadre dello stesso Paese e non più di due avversarie potranno provenire dalla stessa federazione. Le italiane in gara saranno Atalanta, Juventus, Inter e Napoli.

Il calendario e dove vedere il sorteggio

Calendario: si parte il 16-18 settembre, si chiude con la finale del 30 maggio a Budapest. Le prime otto del maxi girone andranno direttamente agli ottavi, le squadre dal 9° al 24° posto passeranno dai playoff.

Dove vederlo: il sorteggio sarà trasmesso in diretta streaming sul sito UEFA, su Sky Sport, Now TV e sul canale YouTube di Sky.