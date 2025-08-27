Gigio Donnarumma potrebbe tornare in campo grazie alla Nazionale, ma nel frattempo il suo futuro resta incerto.

Manca poco più di una settimana al ritorno in campo della Nazionale italiana, che contro l’Estonia sarà allenata per la prima volta dal nuovo CT. Gli azzurri affronteranno anche Israele nel giro di pochi giorni, due gare fondamentali per credere ancora al primo posto nel girone di qualificazione per i prossimi Mondiali. Gennaro Gattuso è pronto ad affrontare questa sfida, sperando di poter contare sui pilastri della squadra.

Uno dei punti fermi nella storia recente della Nazionale è sicuramente Donnarumma, uno degli eroi di Euro 2020, disputatosi nell’estate del 2021. Da allora, il livello dell’estremo difensore originario di Castellammare di Stabia si è alzato sempre di più. Con il Paris Saint Germain ha vinto tutto da protagonista, o quasi. Si perchè per l’ultimo successo dei parigini, in Supercoppa contro il Tottenham, tra i pali c’era Lucas Chevalier. L’ex Milan non è più nei piani di Luis Enrique, ma a pochi giorni dalla fine del mercato non ha ancora trovato una nuova squadra.

Caso Donnarumma, il City non affonda il colpo: Gigio rischia un anno in panchina

Il futuro del portierone azzurro sembrava legato a quello del Manchester City di Pep Guardiola, ma lo scenario non si è evoluto nel migliore dei modi. Il club inglese aveva trovato l’accordo con il giocatore, ma determinate condizioni hanno rallentato la trattativa. Il City contava di vendere Ederson al Galatasaray, ma l’affare non si è concretizzato. Con il brasiliano ancora in rosa, Donnarumma non è più una priorità.

Gigio rischia di restare in panchina per un bel po’, almeno fino alla finestra di mercato invernale. Il titolare è Chevalier, la sua riserva è Safonov. L’azzurro, però, resta al centro del progetto di Gattuso e presto tornerà in campo con la maglia della Nazionale. A confermarlo è stato Gigi Buffon, capo delegazione degli Azzurri, intervistato in occasione della Supercoppa Primavera: “Aspetto di vederlo e parlarci faccia a faccia, che è molto meglio. So che Gattuso l’ha già sentito svariate volte e hanno parlato di ciò che può essere il futuro e determinate scelte. Gianluigi Donnarumma rappresenta e rappresenterà sempre un punto di forza della Nazionale“, queste le sue parole.