Piazza Castello a Milano ha ospitato il grande evento di inizio stagione di Ferrari. La Rossa, che spesso in occasione del Gran Premio d’Italia aveva organizzato alcuni eventi nel capoluogo lombardo, torna a monopolizzare la città. Una festa simile si era già vista nel 2019, quando i tifosi Ferrari si erano riversati in Piazza Duomo per salutare Charles Leclerc e Sebastian Vettel. Sei anni dopo, il monegasco si gode un nuovo bagno di folla, affiancato dal suo nuovo compagno di squadra Lewis Hamilton.

ESIBIZIONE PER LECLERC E HAMILTON

Lo show è iniziato alle 16:00 con un DJ set, seguito dall’esposizione delle Ferrari storiche. Alle 17:00 poi, il ceo della Ferrari Benedetto Vigna è salito sul palco, seguito dal numero uno di UniCredit, Andrea Orcel. Le due figure hanno poi lasciato spazio ai piloti, che hanno percorso con due vetture differenti il ‘circuito’ allestito tra Piazza Castello e Piazzale Cadorna. Leclerc è sceso in pista con la SF90 – vettura che gli ha regalato le sue prime vittorie in F1 – completando alcuni donuts davanti agli occhi del pubblico. Al termine del percorso, pilota monegasco si è aperto in radio, con il suo messaggio che viene riprodotto per tutta la piazza attraverso degli altoparlanti: “Ciao Milano! Grazie del sostegno, ci aspetta una bella stagione, è un onore guidare per la Rossa. Un abbraccio e proveremo a darvi soddisfazioni quest’anno!“.

Poco dopo è stato il turno di Hamilton, calatosi nella SF21. L’inglese ha completato il proprio giro, firmando alcune donuts ed è poi stato raggiunto a sorpresa dal compagno di squadra. I due si impegnano in una battaglia scenica, che si conclude tra gli applausi. Gli scudieri della Ferrari fanno poi il proprio ingresso sul palco, con Hamilton che in inglese afferma: “E’ fantastico essere qui, in questa bellissima città. Non c’è nulla come la passione per la Ferrari. Per me tutto questo è nuovo, è la prima volta che vedo da vicino i tifosi, è incredibile“. Il pluricampione passa poi all’italiano: “Grazie a tutti, vi amo!”.

LE PAROLE DI VASSEUR

Sul palco di Piazza Castello, arriva anche il team principal Frederic Vasseur: “E’ qualcosa di magico, è la prima volta che faccio qualcosa di questo tipo – afferma ai microfoni di Sky – Avere due talenti così? La prestazione del team deriva da molte cose ma ovviamente i piloti sono fondamentali. Si crea uno spirito di emulazione positiva con due come loro. Saper gestire la pressione fa parte del dna del nostro sport, c’è un’atmosfera molto positiva nel team. Il fattore chiave? Fare più punti del secondo… Scherzi a parte, abbiamo fatto un buon lavoro l’anno scorso, non ottimo perché siamo arrivati secondi. Dobbiamo avere più costanza, sappiamo che a inizio stagione ci saranno alti e bassi, dovremo saper gestire bene i momenti difficili. Sarà una sfida, ogni ultimo anno con le vecchie regole è complicato, è bello che ci siano tanti team in corsa per la vittoria, anche se preferirei ci fossimo solo noi…”. Poi, in italiano conclude: “Grazie ai tifosi per essere qui, per il vostro supporto e la vostra energia”.

LE DICHIARAZIONI DEI PILOTI

Charles Leclerc si concede a Sky, dichiarando: “Grazie, che emozione, inizio il mio settimo anno in rosso ma è sempre come la prima volta. Sono sicuro che anche per Lewis è un giorno speciale“. Hamilton concorda: “Ciao a tutti, ciao Milano, sono felice di essere qui” dice in italiano, prima di passare alla sua lingua madre, “è un vero onore, spero di poter fare un bel lavoro per tutti voi quest’anno“. Poi le domande dei tifosi. “Cosa rende speciale la mia relazione coi tifosi? – risponde il sedici – Sono praticamente cresciuto in Italia, con le gare di kart, sono sempre stato un tifoso Ferrari, sognando di farne parte. Ora vivo il mio sogno e farò di tutto per farla tornare campione del mondo. Questo rende speciale questa storia da parte mia“. Hamilton afferma: “Possiamo lottare per il titolo, ci credo. Esperienza fantastica per me vedere tutti voi”.

Al 44 viene chiesto della propria esperienza nei kart: “Era il 1997, sono venuto per la prima volta in Italia, abbiamo corso a Parma, Jesolo, Lonato, ricordo la pasta, la pizza, ne ho mangiate due questa settimana, devo stare attento… Poi la gente, è speciale per me tornare qui. Sto imparando l’italiano, abbiate pazienza“. Entrambi i piloti sono appassionati di musica: “Le suoneremo agli altri? – risponde ironico Leclerc – Spero, siamo pronti, ma ci sono tanti team competitivi, vedremo dove siamo in Australia. Ci abbiamo pensato a una collaborazione musicale, magari facciamo una canzone per celebrare la vittoria nel Mondiale“.

Chiedono ad Hamilton se conosce le parole dell’inno di Mameli e dalla folla si alza un coro, mentre in sottofondo parte la musica dell’inno nazionale. Lewis afferma che lo imparerà, sperando risuoni sul podio: “Quanto abbiamo lavorato? – prosegue Hamilton – Non vedo l’ora di riposare un po’. Abbiamo avuto tanto da fare in poco tempo, soprattutto per me che non conoscevo la macchina. Sono entusiasta per il percorso che effettueremo insieme“. Leclerc concorda: “Faccio 1-2 settimana di preparazione nelle Dolomiti per crescere come massa muscolare, poi tante ore al simulatore. Ho parlato molto con Lewis di come si lavora nel paddock per confrontarci visto che arriva da un altro team“.