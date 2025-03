Marc Marquez in poche settimane si è già preso quasi interamente la scena nel mondo Ducati, ed è tornato in pompa magna sul grande palcoscenico della MotoGP.

La prima gara della stagione ha già mandato un segnale importante non solo a Pecco Bagnaia, compagno di squadra uscito deluso dal weekend thailandese, ma anche a Jorge Martin, campione del mondo in carica assente nel primo gp della stagione causa infortunio. Una tripletta fatta da pole position, vittoria nella sprint e vittoria nella gara della domenica e un messaggio chiaro inviato a tutto il paddock: Marc Marquez vuole tornare a vincere e a dominare, e non si farà scrupoli davanti a nessuno.

Nessuno scrupolo da parte del pilota spagnolo neppure nei confronti del fratello Alex, altro grande protagonista del primo weekend del motomondiale. Alla guida della Gresini Racing Ducati lo spagnolo ha ottenuto un ottimo doppio secondo posto tra sprint e gara alle spalle del fratello, un risultato straordinario per lui e per tutta la famiglia Marquez, come dimostrato anche dalla felicità del papà dei due piloti spagnoli al termine della gara. Una domenica dunque da ricordare per entrambi, una domenica in cui è stato mandato un messaggio chiaro e in cui Marc Marquez ha ribadito di voler vincere. L’unica a sembrare un po’ preoccupata è la mamma dei fratelli Marquez, che non ha nascosto un po’ di paura.

“Pericoloso considerarlo già campione”: parla mamma Marquez

Il gran premio della Thailandia ha lasciato indubbiamente dei segnali importanti. Marc Marquez si è preso subito la vittoria ed ha già iniziato la sfida con Pecco Bagnaia, terzo e deluso a fine gara. Sembra poter essere una corsa a tre per il titolo di campione del mondo, con i due piloti Ducati che si contenderanno il titolo con Jorge Martin, che alla guida della sua Aprilia proverà a difendere il titolo iridato.

Eppure dopo il primo weekend della stagione per molti il mondiale sembra essere già una formalità, con Marc Marquez avviato verso la vittoria. Non è dello stesso parere Roser Alentà, mamma di Marc e Alex Marquez, che ai microfoni di AS ha svelato la sua paura. “Ho un po’ paura, temo che si lascino trasportare. Non mi piace che Marc sia già considerato campione del mondo. In Thailandia è andato tutto bene, ma dobbiamo rilassarci, continuare ad andare forte per tutto l’anno e tenere sotto controllo l’euforia. Se vogliono avermi tutta intera, sanno cosa devono fare… Ho ricordato a Marc che ormai sono vecchia”.

Di certo non il periodo peggiore in casa Marquez, ma l’ansia della mamma è più che giustificata…