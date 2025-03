L’Italia del fioretto festeggia l’ottima prestazione ottenuta al Cairo. In Egitto, dove è in scena la tappa di Coppa del Mondo, tutte e dodici le fiorettiste del CT Simone Vanni hanno trovato la qualificazione al tabellone principale. La ricca formazione tornerà in pedana sabato 8 marzo per la giornata clou della gara individuale.

Martina Favaretto, Arianna Errigo, Alice Volpi, Anna Cristino, Martina Batini ed Elena Tangherlini risultavano già ammesse per diritto di ranking. A loro, si sono unite Irene Bertini e Francesca Palumbo, autrici di un’ottima fase a gironi. I turni preliminari hanno consegnato il pass a Carlotta Ferrari, Martina Sinigalia, Aurora Grandis e Camilla Mancini, lasciando il team azzurro ai festeggiamenti.

La bandiera italiana tornerà in pedana nella giornata di domani, venerdì 7 marzo, in occasione della fase preliminare della prova maschile. Tommaso Marini, Filippo Macchi, Guillaume Bianchi e Alessio Foconi risultano già qualificati al tabellone principale. Saranno Davide Filippi, Edoardo Luperi, Giulio Lombardi, Tommaso Martini, Damiano Di Veroli, Giuseppe Franzoni, Alessio Di Tommaso e Federico Pistorio ad andare a caccia del pass per il tabellone da 64.

IL CAIRO, COPPA DEL MONDO FIORETTO – LE QUALIFICAZIONI FEMMINILI

Tabellone principale da 64 (sabato)

Favaretto (ITA) – Badar (Hun)

Volpi (ITA) – Mo (Kor)

Cristino (ITA) – Huang (Chn)

Tangherlini (ITA) – Iwamoto (Jpn)

Palumbo (ITA) – Ferrari (ITA)

Errigo (ITA) – Bonny (Fra)

Grandis (ITA) – Calugareanu (Rou)

Batini (ITA) – Castro (Esp)

Sinigalia (ITA) – Sim (Kor)

Bertini (ITA) – Wu (Hkg)

Mancini (ITA) – Ranvier (Fra)

Tabellone preliminare da 64

Ferrari (ITA) b. Kano (Jpn) 15-10

Sinigalia (ITA) b. Eyer (Usa) 15-6

Grandis (ITA) b. Chasovnikova (Ain) 15-11

Mancini (ITA) b. Tsuji (Jpn) 15-11

Tabellone preliminare da 128

Mancini (ITA) b. Lupkovics (Hun) 15-13

Fase a gironi

Irene Bertini: cinque vittorie, nessuna sconfitta (qualificata dopo i gironi)

Francesca Palumbo: cinque vittorie, una sconfitta (qualificata dopo i gironi)

Carlotta Ferrari: cinque vittorie, una sconfitta

Martina Sinigalia: cinque vittorie, una sconfitta

Aurora Grandis: quattro vittorie, una sconfitta

Camilla Mancini: tre vittorie, tre sconfitte

SCIABOLA, COPPA DEL MONDO – DIECI AZZURRI QUALIFICATI

A Padova sono dieci gli azzurri ad aver ottenuto la qualificazione per il tabellone principale della Coppa del Mondo. In occasione del 66° Trofeo Luxardo, una storica tappa per il circuito iridato di sciabola, Luigi Samele, Luca Curatoli e Michele Gallo hanno ottenuto l’accesso diretto grazie al ranking. Edoardo Cantini, Dario Cavaliere, Edoardo Reale, Giacomo Mignuzzi, Daniele Franciosa e Pietro Torre hanno poi conquistato il successo nel turno preliminare, ampliando la compagine azzurra. Enrico Berrè, Giorgio Marciano e Mattia Rea hanno infine staccato il pass all’ultimo giro di assalti. Riccardo Nuccio si è fermato al tabellone da 128 assieme a Francesco Bonsanto, Antonio Tallarico, Lorenzo Ottaviani, Lupo Veccia Scavalli e Alberto Arpino. Stop nel primo turno per Marco Mastrullo, mentre Francesco Pagano e Salvatore Lazzaro sono usciti nella fase a gironi.

La fase clou della gara individuale andrà in scena domani, con il via in programma per le ore 12:00. Tutti i match della giornata, fino al tabellone degli ottavi di finale, saranno disponibili gratuitamente sul canale Youtube della Federazione Italiana Scherma. Successivamente, a partire dai quarti di finale, la prova sarà visibile sul canale di Youtube di Sky Sport, con la diretta attesa a partire dalle 16:30.

66º TROFEO LUXARDO SCIABOLA MASCHILE FASI PRELIMINARI

Tabellone principale da 64 (domani dalle ore 12)

Cantini (ITA) – Dreossi (ITA)

Cavaliere (ITA) – Rabb (Hun)

Gallo (ITA) – Schenkel (Ger)

Franciosa (ITA) – Szabo (Ger)

Curatoli (ITA) – Mueller (Ger)

Samele (ITA) – Romero (Ven)

Mignuzzi (ITA) – Arfa (Can)

Torre (ITA) – Bohovin (Ukr)

Reale (ITA) – Patrice S. (Fra)

Tabellone preliminare da 64

Cantini (ITA) b. Yildrim (Tur) 15-6

Hryciuk (Pol) b. Berrè (ITA) 15-8

Cavaliere (ITA) b. Lopez de Guerenu (Esp) 15-10

Reale (ITA) b. Skorokhod (Ukr) 15-13

Baher Arasbaran (Iri) b. Marciano (ITA) 15-3

Mignuzzi (ITA) b. Park (Kor) 15-14

Franciosa (ITA) b. Dallos (Hun) 15-14

Ducerf (Fra) b. Rea (ITA) 15-13

Torre (ITA) b. Kajor (Pol) 15-10

Tabellone preliminare da 128

Cantini (ITA) b. Tavartkiladze (Geo) 15-10

Yoshida (Jpn) b. Nuccio (ITA) 15-13

Mueller (Ger) b. Bonsanto (ITA) 15-14

Berrè (ITA) b. Veccia Scavalli (ITA) 15-13

Yagodka (Ukr) b. Repetti (ITA) 15-14

Cavaliere (ITA) b. Arpino (ITA) 15-11

Reale (ITA) b. Szatmari (Hun) 15-13

Baher Arasbaran (Iri) b. Tallarico (ITA) 15-7

Marciano (ITA) b. Chan (Hkg) 15-13

Mignuzzi (ITA) b. Allen (Gbr) 15-11

Franciosa (ITA) b. Chang (Hkg) 15-12

Schenkel (Ger) b. Ottaviani (ITA) 15-14

Rea (ITA) b. Petrucz (Hun) 15-7

Torre (ITA) b. Han (Can) 15-10

Tabellone preliminare da 256

Nuccio (ITA) b. Caglayan (Tur) 15-14

Repetti (ITA) b. Choi (Usa) 15-5

Reale (ITA) b. Almansaf (Ksa) 15-13

Marciano (ITA) b. Mastrullo (ITA) 15-9

Fase a gironi

Leonardo Dreossi: cinque vittorie, una sconfitta (qualificato dopo i gironi)

Edoardo Cantini: cinque vittorie, una sconfitta

Pietro Torre: cinque vittorie, una sconfitta

Dario Cavaliere: quattro vittorie, una sconfitta

Mattia Rea: quattro vittorie, due sconfitte

Franesco Bonsanto: quattro vittorie, due sconfitte

Giacomo Mignuzzi: quattro vittorie, due sconfitte

Daniele Franciosa: quattro vittorie, due sconfitte

Lupo Veccia Scavalli: quattro vittorie, due sconfitte

Enrico Berrè: tre vittorie, due sconfitte

Lorenzo Ottaviani: tre vittorie, tre sconfitte

Antonio Tallarico: tre vittorie, tre sconfitte

Alberto Arpino: tre vittorie, tre sconfitte

Riccardo Nuccio: tre vittorie, tre sconfitte

Giorgio Marciano: tre vittorie, tre sconfitte

Edoardo Reale: tre vittorie, tre sconfitte

Giovanni Repetti: due vittorie, quattro sconfitte

Marco Mastrullo: due vittorie, quattro sconfitte

Francesco Pagano: due vittorie, quattro sconfitte (eliminato dopo i gironi)

Salvatore Lazzaro: una vittoria, cinque sconfitte (eliminato dopo i gironi)