Ferrari, ecco Vasseur: primo giorno a Maranello per il nuovo team principal (FOTO)

Frederic Vasseur ha ufficialmente iniziato la sua avventura come nuovo team principal della Ferrari. A testimoniarlo sono proprio i social della Scuderia, che ritraggono Vasseur a Maranello per il primo giorno di lavoro in sede. Presente ovviamente anche Laurent Mekies, Racing Director and Head of Track Area del Cavallino rampante. Molto complicati e ambiziosi gli obiettivi che deve porsi Vasseur, chiamato a cercare di riportare la Ferrari a vincere il Mondiale di Formula 1 per la prima volta dal 2007.

Il tweet della Ferrari