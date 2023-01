Atp Adelaide, Novak Djokovic furioso con il manager italiano: “Vai fuori!” (VIDEO)

Il video della rabbia di Novak Djokovic contro il manager Edoardo Artaldi durante la finale del torneo Atp 250 di Adelaide 2023, poi vinta dal serbo in rimonta contro Sebastian Korda. Al termine del primo set, vinto dallo statunitense al settimo set point, Djokovic si è rivolto al proprio angolo urlando più volte in italiano “vai fuori!!”. Pochi istanti dopo il manager Edoardo Artaldi e il fratello Marko Djokovic hanno lasciato la loro postazione sugli spalti. Difficile capire il perchè di questo sfogo di Nole, che probabilmente non ha gradito qualche atteggiamento del suo staff.

Il video del set point e della furia di Djokovic