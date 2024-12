Stagione storica per la McLaren, che torna a vincere il Mondiale costruttori dopo 26 anni. Lando Norris e Oscar Piastri hanno sfruttato una monoposto che è stata la più veloce per la maggior parte delle gare, soprattutto da Miami in poi. Qualche rammarico per Norris, che con qualche sbavatura in meno si sarebbe potuto giocare anche la classifica piloti. Record storico per la McLaren, che ha concluso il 2024 senza ritiri. Non era mai successo nella storia della Formula 1 che una scuderia non portasse mai la voce ritiro in stagione. Entrambi i piloti non sono andati a punti solamente in una gara: Norris in Austria e Piastri a Miami.