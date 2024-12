Episodio da moviola in Verona-Empoli. Sul già pesante risultato di 1-4, infatti, c’è un calcio di rigore per effetto del contatto tra Anjorin lanciato a rete e il portiere scaligero Montipò. L’arbitro Di Bello fischia immediatamente indicando il dischetto, il Var però interviene per evidenziare come il portiere, nell’uscita a valanga, tocchi prima il pallone. Il fischietto brindisino al monitor decide così di cambiare idea e di revocare il penalty.

Restano comunque alcuni dubbi, principalmente per la legittimità dell’intervento del Var. E’ vero che Montipò tocca la sfera, ma questa si sposta soltanto di un paio di metri e resta in gioco, pienamente a disposizione dell’avversario, che però nel frattempo è travolto dal corpo del portiere. Dunque decisione molto al limite e che con un risultato più incerto avrebbe potuto far discutere, non di certo in un match a senso unico.