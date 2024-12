“Sapevo di dover molto aggressivo e di dovermi prendere tutti i rischi possibili al primo giro, in modo da poter essere in una buona posizione per il resto della gara. Ci sono riuscito, poi purtroppo partivamo troppo indietro per fare meglio. Abbiamo fatto il massimo. Ovviamente fa male, quando una stagione è così combattuta fino alla fine… Venerdì è stato un colpo duro quando abbiamo saputo della penalità. Abbiamo mancato l’obiettivo per poco, il che è un peccato, ma le abbiamo provato tutte”. Così Charles Leclerc dopo la terza posizione del Gran Premio di Abu Dhabi. “Nella prima metà di stagione non eravamo da nessuna parte. La seconda metà è stata molto buona, il team ha fatto un lavoro incredibile. Io e Carlos abbiamo fatto un buon lavoro. Concludiamo questa stagione con forza, speriamo di iniziare così anche il prossimo anno”. Infine, sull’arrivo di Hamilton: “Lewis ha ottenuto tanti successi e correre al suo fianco sarà una grande motivazione. Ora però sto pensando all’anno che ho appena fatto con Carlos. Ci siamo spinti a vicenda e speravo che potessimo concludere questi quattro anni insieme con un Titolo Costruttori. Al momento c’è una certa delusione, ma avrò quattro o cinque giorni per resettare e ricominciare“.