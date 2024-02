F1, Zac Brown durissimo sul caso Horner: “Accuse serie, importante ci sia trasparenza e rapidità”

Durissimo attacco frontale di Zac Brown, amministratore delegato della McLaren, nei confronti di Christian Horner durante la conferenza stampa coi rappresentanti dei team di F1 durante i test in Bahrain, proprio mentre si trovava seduto nel divanetto insieme al team principal della Red Bull, accusato di un comportamento inappropriato nei confronti di una dipendente della scuderia austriaca: “Le accuse sono estremamente serie, come McLaren teniamo in altissima considerazione i valori dell’inclusione e della diversità. La Red Bull ha avviato un’indagine e speriamo e presumiamo che la questione sarà gestita in maniera molto trasparente. La Fia e la F1 hanno indicato che la questione va affrontata rapidamente perché questi titoli non fanno bene alla Formula Uno. L’importante è che sia gestito tutto in maniera trasparente e non lasci dubbi, qualunque sia la conclusione”.