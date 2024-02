Torino-Beyond Limits oggi in tv: data, orario e diretta streaming Viareggio Cup 2024

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Torino-Beyond Limits, match valevole per i quarti di finale della Viareggio Cup 2024. La compagine granata è l’unica squadra italiana rimasta in corsa per il titolo e proverà a tenere alta la bandiera tricolore fino al termine della competizione. Dall’altra parte il club nigeriano cercherà di battere i piemontesi per accedere alla semifinale. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 22 febbraio alle ore 15:00 e al momento non è prevista una copertura televisiva, ma Sportface.it fornirà una diretta testuale con costanti aggiornamenti in tempo reale.