Bologna-Verona, Baroni: “Zirkzee sta esplodendo, ha grande qualità e sta benissimo”

Il Bologna “è una squadra in salute che corre, ma lo sappiamo che non ci sono partite facili, dovremmo cercare di trovare una grande prestazione e produrre delle idee, solo così si può fare risultato contro questo Bologna”. Queste le parole del tecnico del Verona, Marco Baroni in vista della trasferta al Dall’Ara contro la squadra di Thiago Motta, in piena corsa per un posto nella prossima Champions League. La formazione rossoblù “ha continuità, ha sbagliato pochissime partite, sarà una gara difficile ma noi siamo convinti e consapevoli dei nostri mezzi, siamo cresciuti e dobbiamo fare un altro passo in avanti dal punto di vista prestativo”. Belle parole per Joshua Zirkzee, principale pericolo per la difesa gialloblù. “Parliamo di un giocatore di grande qualità, sta benissimo – spiega Baroni –, cresce di gara in gara e sta esplodendo, sa mandare dentro, sa finalizzare, sicuramente sarà un cliente scomodo ma come del resto tutto il Bologna. Abbiamo lavorato, è stata una settimana corta e abbiamo l’obbligo di cercare punti da tutte le parti perché abbiamo già lasciato e da qui in poi dovremmo lasciare il meno possibile”.