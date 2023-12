Sci di fondo, riparte la Coppa del Mondo: a Dobbiaco la prima tappa del Tour de Ski, presenti 21 azzurri

Dopo la parentesi scandinava, la Coppa del Mondo di sci di fondo riparte dopo Natale e lo fa da Dobbiaco, in provincia di Bolzano. Sarà dunque l’Italia ad ospitare la prima prova dell’edizione numero 18 del Tour de Ski, che proseguirà poi in Val Pusteria, a Davos (Svizzera) e infine in Val di Fiemme con l’ascesa dell’Alpe del Cermis.

Saranno ben 21 gli azzurri ai nastri di partenza (12 uomini e 9 donne), di seguito l’elenco dei convocati: Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Giacomo Gabrielli, Paolo Ventura, Davide Graz, Simone Daprà, Elia Barp, Alessandro Chiocchetti, Dietmar Noeckler, Giandomenico Salvadori, Martino Carollo e Michael Hellweger (uomini), Francesca Franchi, Caterina Ganz, Anna Comarella, Nadine Laurent, Martina Di Centa, Iris De Martin Pinter, Federica Cassol, Federica Sanfilippo e Nicole Monsorno (donne).