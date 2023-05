Napoli, Osimhen nel mirino del Newcastle: pronta una maxi-offerta

Il futuro di Victor Osimhen rischia di essere lontano da Napoli. A fare il punto della situazione è La Gazzetta dello Sport, che spiega come i partenopei proveranno a fare il possibile per trattenere l’attaccante ma dovranno fare i conti con tante offerte importanti in arrivo. In particolare, secondo la Rosea potrebbe essere il Newcastle a fare sul serio per il nigeriano. Il club ha infatti conquistato una prestigiosa qualificazione in Champions League ed è pronto a fare grandi investimenti per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Uno dei nomi che consentirebbe ai Magpies di fare il salto di qualità sarebbe proprio quello di Osimhen, il quale oltre ad essere attirato dalla Premier League riceverebbe anche una maxi-proposta d’ingaggio.