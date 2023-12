F1, Wolff: “La Mercedes 2022 è stato un grande errore”

Toto Wolff, Team Principal della Mercedes, ha parlato ai microfoni della Bild delle ultime due stagioni che non sono state all’altezza delle prestazioni degli anni precedenti della scuderia di Stoccarda. Wolff ha parlato di errori fatti nella costruzione della macchina, errori che poi si sono rivelati decisivi nella stagione sportiva.

Wolff: “La W13 è stato il mio errore più grande negli ultimi anni. Abbiamo sbagliato l’approccio alla costruzione della vettura per la stagione 2022, non era la strada corretta. Confermare questo concetto nel 2023 è stato il secondo grande sbaglio, ma difendo questa decisione, dato che avevamo vinto in Brasile. Ogni squadra avrebbe considerato quel weekend come punto di partenza per la nuova stagione. Più di metà del team era convinto che la situazione si stesse risollevando. Criticare la squadra davanti ai media è parte di un gioco di equilibri che non sempre sono riuscito a padroneggiare perfettamente. Molti dipendenti sono motivati quando vedono un capo ambizioso, ma a volte mi capita di oltrepassare il limite. Devo prendere una camomilla prima delle interviste in modo da calmarmi. Se sono stato troppo duro, il lunedì torno in fabbrica e chiedo scusa. Anche questo fa parte di una buona leadership“.