Real Madrid: Brahim Diaz sempre più leader, votato come miglior blanco di dicembre

Brahim Diaz sempre più al centro del Real Madrid. Lo spagnolo ex Milan sta diventando sempre più importante per Ancelotti ed è appena stato nominato come giocatore del mese dei Blancos per dicembre. Nell’ultimo mese il trequartista è sempre sceso in campo da titolare in Liga, mettendo a referto due gol e un assist. Attualmente in stagione per Diaz sono 4 le reti, a cui si aggiungono due assist, in 17 partite.