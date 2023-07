F1, Wolff conferma: “Trovato l’accordo con Hamilton, manca solo la firma”

Mancherebbe ancora la firma, ma l’accordo tra Lewis Hamilton e la Mercedes per continuare insieme la loro storia sembrerebbe essere stato trovato. Lo ha confermato anche Toto Wolff ai microfoni di Sky Sports Uk: “Non l’abbiamo firmato, ma emotivamente l’abbiamo fatto”, ha detto. Parole che probabilmente mettono fine a tutte le speculazioni sul futuro del campione britannico, tra cui anche le voci su un possibile approdo in Ferrari. Wolff non ha fornito dettagli sulla durata dell’accordo con il 38enne pilota britannico che ha vinto sei dei suoi sette titoli con la Mercedes, squadra con la quale corre dal 2013.