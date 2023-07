Mondiali femminili 2023: Vangsgaard fa volare la Danimarca, Cina ko nel recupero

Un gol di Amalie Vangsgaard fa volare la Danimarca all’esordio ai Mondiali femminili di calcio 2023, in corso di svolgimento in Australia e Nuova Zelanda. All’HBF Park di Perth le scandinave soffrono contro la Cina, che dimostra organizzazione e compattezza, ma quando tutto sembra apparecchiato per un pareggio a reti bianche, è un guizzo dell’attaccante del Psg – entrata peraltro all’85’ – a regalare la vittoria alle danesi, che salgono così a quota tre punti, a pari merito con l’Inghilterra che ha vinto anch’essa soffrendo contro Haiti, che condivide con le asiatiche dunque l’ultimo posto. Prossimo impegno per le danesi proprio contro le inglesi per agguantare il primo posto, cinesi contro le haitiane per provare e rientrare in corsa per la qualificazione agli ottavi.