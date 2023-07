Mondiali Scherma, le spadiste ucraine rinunciano alla gara: il motivo è la presenza della Russia

La notizia e l’ufficialità era nell’aria, ma si attendeva la certezza definitiva che riguardava l’assenza delle atlete ucraine ad alcune gare dei Mondiali di Scherma di Milano per la presenza conseguente delle atlete russe. La federazione ucraina aveva messo in guardia l’organizzazione tempo fa ribadendo che se fossero stati presenti gli atleti di russe, l’Ucraina non avrebbe partecipato. Così è stato.

Inoltre, si è chiarito che gli atleti ucraini parteciperanno solo alle gare a squadre nelle quali la Russia non potrà prendere parte come deciso dalla Federazione internazionale di scherma, seguendo le indicazioni del Cio. Tutto ciò quindi non riguarderà solo la gara della sciabola femminile.