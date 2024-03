F1, GP Australia: sostituire Sargeant con Albon è giusto? La decisione della Williams fa discutere

Nelle prove libere del Gran Premio d’Australia 2024 di Formula 1, Alex Albon ha danneggiato gravemente la sua Williams FW46, rendendo il telaio irrimediabilmente inutilizzabile. In un momento in cui la scuderia non aveva a disposizione un telaio di ricambio, il tailandese, pilota di punta della Williams, è stato designato a guidare l’unica monoposto rimasta della scuderia di Grove; pertanto, Albon sostituisce a tutti gli effetti il compagno Logan Sargeant.

La controversa decisione è stata inevitabilmente presa dal team principal della Williams, James Vowles, che ha motivato lo scambio di sedili tra Albon e Sargeant con le seguenti parole, rilasciate attraverso i canali social della Williams: “Il centro gruppo è così incredibilmente compatto che un punto o due o più potrebbero fare la differenza alla fine della stagione tra essere 10° o 6°. La differenza tra le auto in questo momento è di millisecondi. E per quanto mi addolori vedere un pilota che, senza alcuna colpa, non correrà domenica, devo dare priorità alla squadra sopra ogni altra cosa. Sargeant è stato straordinario. È qui per supportare la squadra in questo senso. Chiaramente è molto ferito a causa di questa decisione, ma è altrettanto forte perché sa che la priorità è la squadra sopra ogni altra cosa. La straordinaria situazione in cui si è trovata la Williams è il risultato del ritardo della squadra con la produzione della sua vettura del 2024. Durante l’inverno, abbiamo stressato l’organizzazione del team al limite assoluto e abbiamo quindi posticipato la creazione dei telai di scorta. Nessuna squadra prevede di venire a un evento senza un telaio di riserva. Dopo un incidente del genere, nel peggiore dei casi una delle auto non corre. E questa è la situazione che affrontiamo oggi. Dobbiamo assicurarci di non ritrovarci mai più in questa situazione in futuro.”

La sostituzione di Sargeant in favore di Albon rappresenta un colpo assestato all’orgoglio dello statunitense, in quanto il collega è considerato dai dirigenti di Grove il pilota con più esperienza, più prestante al volante, e, quindi, con più chance di poter arrivare in zona punti. Pertanto, la scelta della mancata creazione di un telaio di scorta è costata cara soprattutto all’incolpevole Sargeant, e tale decisione vale come una ferita aperta per il numero 2, in quanto specifica chiaramente che il nativo di Fort Lauderdale non sia all’altezza di Alexander Albon. Per quanto le motivazioni di James Vowles fossero ponderate, nessuno meriterebbe un trattamento del genere, specialmente se il ragazzo ha 23 anni. Come può un uomo rialzarsi da questa batosta (im)morale e sportiva? Solo la pista dimostrerà se la scelta di sostituire Sargeant con Albon si rivelerà corretta: a domenica l’ardua sentenza.