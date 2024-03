PSG, Rothen sul futuro di Mbappè: “Andrà al Real, ma bisogna aspettare per l’annuncio”

Kylian Mbappè, nonostante le smentite ufficiali, è promesso sposo del Real Madrid. Lo sanno a Parigi e lo sanno in Spagna. Annunci per ora non ce ne sono stati e probabilmente a breve non ce ne saranno, così come spiega anche Jerome Rothen, ex centrocampista e ora apprezzato opinionista in Francia: “Mbappé firmerà per il Real Madrid, non dico niente di nuovo. Lo annuncerà prima degli Europei, ma non finché ci sarà la possibilità che PSG e Real si possano affrontare in Champions League. Quando una delle due verrà eliminata, allora potrebbe arrivare l’annuncio”, ha dichiarato a RMC Sport.