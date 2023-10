F1, Villeneuve: “Ammiro Alonso, Verstappen non ha punti deboli”

Jacques Villeneuve, campione del mondo in F1 nel 1997, ha elogiato, in un intervista alla Gazzetta dello Sport, il 42enne Alonso dopo il sesto posto nel GP del Qatar, in cui ha riportato lievi ustioni al gluteo e al braccio destro. “Ammiro Alonso perché ha ancora fame di vittorie. E’ un grande pilota e si vede che ha grande passione. Oggi i piloti sono troppo protetti e dovrebbero avere più libertà”. L’ex pilota di Williams e Renault, fra le altre, ha analizzato il dominio di Verstappen in questa annata: “La Red Bull non è imbattibile, è Verstappen a essere imbattibile. Quando era più piccolo era già maturo e pronto per guidare. E’ un campione e suo padre lo ha aiutato a diventarlo. Non ha punti deboli. In Ferrari non è stata una grande stagione. Mi è piaciuto Sainz, migliora di gara in gara e dà una grande mano alla scuderia”.