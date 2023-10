Olimpia Milano, Messina: “Partiti contratti, poi ci siamo sbloccati, Tonut determinante”

Ettore Messina, coach dell’Olimpia Milano, ha parlato dopo la vittoria per 79-68 contro Reggio Emilia: “All’inizio eravamo molto contratti, poi ci siamo sbloccati riuscendo a segnare 70 punti dal secondo quarto in poi. Tonut determinante nel ribaltare il match, mentre Pangos ha giocato una buona gara. Bene nel secondo tempo Poythress e buoni minuti anche per Kamagate. Affrontavamo una squadra in salute e reduce da due belle vittorie, ma non appena ci siamo sciolti siamo andati bene“.

Messina si è poi soffermato su Nikola Mirotic e sul suo impiego: “In NBA giocava quasi sempre da ala piccola, mentre a Barcellona lui e Kalinic erano intercambiabili. Ho preferito dunque usare un lungo in più nella rotazione per utilizzarlo sempre da ala piccola. Ho voluto riproporre l’assetto di Eurolega e potrei portarlo avanti anche in Serie A. C’è bisogno di tempo per capire dove può essere più pericoloso e bisogna migliorare l’affinità tra lui e i compagni“.