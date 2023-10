Highlights Nuova Zelanda-Irlanda 28-24, Mondiali rugby 2023 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 3

La Nuova Zelanda piega l’Irlanda 28-24 e conquista la quarta semifinale mondiale consecutiva, dopo le due finali vinte nel 2011 e nel 2015 e il terzo posto nel 2019. Match che si apre con i calci di Mo’unga e Barrett e la meta di Faingaanuku, con trasformazione di Mo’unga, per il 13-0 iniziale. La squadra di Farrel risponde immediatamente con il calcio di Sexton e la meta di Aki, con trasformazione sempre di Sexton, per il 13-10 al 29′. Arriva la seconda meta neozelandese con Savea, ma Mo’unga sbaglia la trasformazione. Nel finale di tempo Gibson-Park, con realizzazione di Sexton, chiude la prima frazione sul 18-17. Secondo tempo che si apre con la meta di Jordan, con trasformazione di Barret per il 25-17. Al 64′ arriva una meta tecnica a favore dell’Irlanda. Il calcio di Barrett chiude i conti al 69′ per il 28-24 finale.