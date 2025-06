F1, Sebastian Vettel vincerà il Mondiale: arriva l’annuncio che spiazza tutto il circus, il colpo di scena è clamoroso

Un Mondiale di Formula 1 che, fin qui, ha già dato un esito. Nelle prime nove gare c’è stato un dominio assoluto della McLaren che sta mostrando tutto il suo potenziale. Già nella seconda parte della scorsa stagione la scuderia di Woking aveva mostrato enormi progressi tanto da fare la parte del leone fin quasi a mettere in dubbio il Mondiale di Verstappen.

L’olandese ha poi conquistato il quarto alloro consecutivo ma la McLaren ha conquistato il titolo Costruttori. E la scuderia di Woking ha iniziato questo Campionato spingendo a tutta forza. Dopo la prima parte di stagione finita agli archivi, la lotta per il titolo sembra un qualcosa a due che riguardi esclusivamente Piastri e Norris.

Sarà sicuramente fondamentale la gestione dei piloti da parte della scuderia, anche per evitare ciò che accadde in Mercedes tra Lewis Hamilton e Nico Rosberg, con una rivalità talmente accesa da danneggiare perfino il team.

Formula 1, Marko spinge Verstappen verso il Mondiale

Inavvicinabili le due McLaren, alle spalle c’è la solita Red Bull con Verstappen che di fatto sta over performando ma anche la Ferrari con Leclerc e la Mercedes, con queste ultime due scuderie non sempre continue nei risultati. Eppure c’è chi non intende mollare, anzi. Lancia la sfida in vista della seconda parte di stagione.

Helmut Marko, ai microfoni di Servus Tv, ha rilanciato le ambizioni della Red Bull. “Con Vettel rimontammo 44 punti ad Alonso e Verstappen è riuscito a recuperarne 46” ha ricordato il super consulente della Red Bull. Sfida lanciata, quindi, anche Marko non nasconde certo le difficoltà.

“Sarà però difficile quest’anno, anche perché la monoposto che abbiamo non è al livello della McLaren. Loro non hanno cali mentre noi riusciamo ad essere competitivi una volta ogni tre-quattro gare. E lo svantaggio aumenterà se non sistemiamo i problemi che abbiamo. Sappiamo che sarà molto difficile” ha poi ammesso.

Al momento Verstappen è a -49 dal leader della classifica che al momento è Oscar Piastri. Nove i punti persi dall’olandese dopo la penalità di 10 secondi per la ruotata dalla a Russell nell’ultimo Gran Premio a Barcellona.